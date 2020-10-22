ВИДЕО. 23 года назад Ребров забил фантастический гол Барселоне

В том матче киевляне победили со счетом 3:0

  • 22.10.2020 11:47
  • 604 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. 23 года назад Ребров забил фантастический гол Барселоне
© ФК Динамо Киев

22 октября 1997 года киевское «Динамо» при стотысячной поддержке НСК «Олимпийский» разгромило «Барселону» со счетом 3:0.

Открыл счет в том матче Сергей Ребров, который на данный момент тренирует венгерский «Ференцварош».

Напомним, в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо», «Ференцварош» и «Барселона» играют в одной группе.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 22.10.2020 11:51
    0
    Я сидел за рекламой "Амстел" - один из лучших матчей в истории "Динамо"!!!!!!
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 22.10.2020 11:51
    0
    Я сидел за рекламой "Амстел" - один из лучших матчей в истории "Динамо"!!!!!!
    Ссылка
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