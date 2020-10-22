ВИДЕО. 23 года назад Ребров забил фантастический гол Барселоне

22 октября 1997 года киевское «Динамо» при стотысячной поддержке НСК «Олимпийский» разгромило «Барселону» со счетом 3:0.
Открыл счет в том матче Сергей Ребров, который на данный момент тренирует венгерский «Ференцварош».
Напомним, в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо», «Ференцварош» и «Барселона» играют в одной группе.
🗓 В этот день в 1997 году @DynamoKyiv разгромило на своем поле "Барселону" 3:0 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 22, 2020
📺 Смотрим гол Сергея Реброва в ворота Рууда Хеспа ⚽
Какие игроки забили остальные мячи? 🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/xTwvH2k78k
Источник — УЕФА
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