ВИДЕО. 23 года назад Ребров забил фантастический гол Барселоне

22 октября 1997 года киевское «Динамо» при стотысячной поддержке НСК «Олимпийский» разгромило «Барселону» со счетом 3:0.

Открыл счет в том матче Сергей Ребров, который на данный момент тренирует венгерский «Ференцварош».

Напомним, в этом розыгрыше Лиги чемпионов «Динамо», «Ференцварош» и «Барселона» играют в одной группе.