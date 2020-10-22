Волынь подписала воспитанника Ниццы, игравшего в УПЛ

Луцкая «Волынь» подписала 30-летнего французского левого полузащитника Джулиана Рюлье (Кейта). Он перешел в клуб на правах свободного агента.

Игрок уже заявлен за клуб на официальном сайте ПФЛ. Украинским болельщикам он знаком по выступлениям в украинской Премьер-лиге за кропивницкую «Зирку».

В 2018 году Кейта провел за «Зирку» 4 матча в УПЛ, результативными действиями не отличился. Последний матч провел 1 мая 2019 в Кубке Норвегии за команду «Ниберсгунд».

Отметим. что «Волынь» после 8 туров занимает 4 место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего «Черноморца» на 6 очков.