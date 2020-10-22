Никита ШЕВЧЕНКО: «Матч с Лестером будет экзаменом для Зари»

Вратарь луганской команды рассказал о подготовке к поединку Лиги Европы

  • 22.10.2020 04:33
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Никита ШЕВЧЕНКО: «Матч с Лестером будет экзаменом для Зари»
© ФК Заря Луганск. Никита Шевченко

Голкипер «Зари» Никита Шевченко поделился ожиданиями от матча с «Лестером» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

- Ожидается очень интересный матч. Соперник достойный — представитель АПЛ. Надеемся показать хорошую игру и проверим свои качества, на что мы способны.

- Как считаешь, на руку ли то, что сейчас у нас будет игра с фаворитом, а далее с соперниками попроще?
- Все команды могут выступить на неплохом уровне, и выделять слабую или сильную команду я не буду. «Лестер» на данный момент фаворит, что будет дальше — сказать точно нельзя. Когда начнется матч, у нас будет 90 минут, чтобы показать наш уровень и не дать сопернику лишних возможностей. Нужно дать хороший старт и показать достойную игру, постараться взять максимальные очки и тогда смотреть вперед.

- Какое ваше задание на эту Лигу Европы?
- У нас всегда стоит ключевая задача — выходить и показывать хорошую игру, добиваться результатов вне зависимости от соперника. Мы выходим добывать очки и победы.

- Представители соперника отметили, что у «Зари» больший еврокубковый опыт.
- Опыт в таком чемпионате, как Лига Европы, может, у нас и больше, но не забываем тот факт, что «Лестер» играет в таком чемпионате, как АПЛ, а его уровень достаточно высок. Имеется в составе клуба достаточно сильные игроки. Каждый матч — это суперпоединок, а для нас это некий экзамен. У нас есть и молодые игроки, для которых это будут дебютные матчи. Но отчасти с тем, что у нас больше опыта в еврокубках, соглашусь.

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Источник — ФК Заря

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