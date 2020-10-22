Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Мэйконе

Украинская теннисистка обыграла бельгийку Мари Бенуа

  • 22.10.2020 03:18
  • 138 просмотров
  • 1 комментарий
Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Мэйконе
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.

В поединке 1/16 финала соревнований Костюк в двух сетах обыграла 25-летнюю бельгийку Мари Бенуа — 6:3, 6:2.

Поединок длился 1 час 12 минут.

Призовой фонд турнира в Мэйконе составляет $80 тысяч.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    adidas777
      adidas777, 22.10.2020 04:28
    0
    Молодчина Марта!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 22.10.2020 04:28
    0
    Молодчина Марта!
    Ссылка
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