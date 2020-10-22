Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Мэйконе

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала на турнире ITF в Мэйконе, США.
В поединке 1/16 финала соревнований Костюк в двух сетах обыграла 25-летнюю бельгийку Мари Бенуа — 6:3, 6:2.
Поединок длился 1 час 12 минут.
Призовой фонд турнира в Мэйконе составляет $80 тысяч.
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Источник — Sport.ua
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