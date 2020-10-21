ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 октября

В четверг, 22 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Янг Бойз - Рома 3,54 - 3,65 - 2,10
19:55. Рапид - Арсенал 5,88 - 4,45 - 1,50
19:55. Байер - Ницца 1,50 - 4,55 - 6,50
19:55. Лех - Бенфика 7,68 - 5,35 - 1,50
19:55. Наполи - АЗ 1,25 - 6,30 - 11,20
22:00. Лестер - Заря 1,28 - 5,35 - 10,00
22:00. Селтик - Милан 4,78 - 3,85 - 1,80
22:00. Тоттенхэм - ЛАСК 1,38 - 5,85 - 9,50
22:00. Слован - Гент 3,08 - 3,35 - 2,50
Источник — Sport.ua
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