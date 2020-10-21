Лестер – Заря. Букмекеры не верят в успех команды Скрипника

В четверг, 22 октября, луганская «Заря» в матче первого тура группового раунда Лиги Европы сыграет против «Лестера» на выезде.



Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. На выигрыш британцев можно поставить с коэффициентом 1.35, на ничью - 4.8, поражение оценено в 12.0.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.00. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.75, ТМ2.5 – 2.15.

Напомним, матч «Лестер» – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.