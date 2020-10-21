Федерико КЬЕЗА: «Ювентус обыграл Динамо. Лучшего дебюта не придумать»

«Ювентус» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Динамо» Киев 2:0. Игра стала дебютной в еврокубке для вингера туринцев Федерико Кьезы.

«Фантастически рад тому, что дебютировал в Лиге чемпионов. И команда сумела обыграть Динамо, так что лучшего дебюта и не придумать. Хотелось начать группу с победы, учитывая последние результаты».

«После ничьей с «Кротоне» в Серии A нас критиковали, нужно было дать ответ. Хорошо, что удалось справиться с обороной соперника», - сказал Кьеза.