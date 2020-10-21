Реал – Шахтер. Прогноз на матч

Чем закончится вояж в Мадрид

  • 21.10.2020 16:18
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Реал – Шахтер. Прогноз на матч

21 октября для «Шахтера» стартует новый еврокубковый сезон. Чемпион Украины в 15-й раз сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником команды Луиша Каштру станет мадридский «Реал». Напомним, что в прошлый раз команды встречались не так уже и давно. Пять лет назад во Львове мадридцы едва унесли ноги, пропустив в концовке матча за 11 минут сразу три мяча. Кстати, аналитики Parimatch, титульного партнера «Шахтера», прогнозируют, что и эта игра будет результативной. 65% на то, что мы увидим не меньше трех голов.

Конечно, сейчас встретятся уже совсем другие команды, но от этого их противостояние не становится менее интересным. «Реал» и «Шахтер» чемпионы своих стран, оба хотят выйти в плей-офф Лиги чемпионов и сделают все, чтобы удачно стартовать в турнире.

Накануне этого матча у горняки сдали тест на коронавирус и уже получили результаты. Все они - отрицательные, включая тесты 9 футболистов, у которых обнаружили болезнь 8 октября. Так что в игре с галактикос тренерский штаб «Шахтера» сможет вновь рассчитывать на ряд ключевых футболистов. Перед поездкой в Мадрид горняки в чемпионате Украины катком прошлись по ФК «Львов» - 5:1. А вот «Реалу» не повезло, команда на своем поле уступила новичку Примеры «Кадису».

«Реал» - «Шахтер»

Прогноз: «Реал» забьет в первом тайме. Коэффициент: 1,44

После домашнего фиаско «Реал» сделает все, чтобы реабилитироваться. С первых минут команда побежит вперед, чтобы как можно раньше выйти вперед. В предыдущих матчах мадридцам удавалось забить горнякам до перерыва. Можем предположить, что и в этот раз «Реал» попытается не затягивать с развязкой, чтобы затем попытаться сэкономить силы. Это может вновь пойти на руку «Шахтеру», который всегда готов наказать грандов за лишнюю расслабленность.

«Реал» - «Шахтер»

Прогноз: Обе команды забьют. Коэффициент: 1,88

С кем бы не встречался «Шахтер», команда всегда заряжена на победу, она привыкла быть активной на поле и забивать. За это болельщики и любят горняков, они играют до последнего не просто с желанием отметиться голом, а и стараются переломить ход поединка, сколько бы времени до финального свистка не оставалось. «Реал» в прошлом сезоне в групповом этапе пропустил 8 мячей. Из команд вышедших в плей-офф Лиги чемпионов еще только трем забивали больше. Скорее всего, и в этот раз нас ждет результативная игра, в которой мы увидим голы в ворота как гостей, так и хозяев.

«Реал» - «Шахтер»

Прогноз: «Шахтер» забьет во втором тайме. Коэффициент: 2,5

Во всех матчах чемпионата Украины этого сезона «Шахтер» обязательно забивал во втором тайме. Даже тогда, когда исход матча был понятен (первый тайм матча с ФК «Львов» завершился со счетом 4:1). Да и прошлая встреча с «Реалом» получилась для «Шахтера» голевой тоже после перерыва. Поэтому, мы вполне можем спрогнозировать, что в этот раз вторая половина игра сложиться для горняков успешно и, главное, результативно.

 

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Виталий Петровский, Sport.ua

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