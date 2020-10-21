Брендан РОДЖЕРС: «Смотрели матчи Зари против Динамо и Шахтера»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий перед завтрашним матчем 1-го тура Лиги Европы против «Зари».
«В Лиге Европы мы хотим пробиться как можно дальше, а первая задача - выйти из группы. Команда проделала большую работу, чтобы выйти в еврокубки, поэтому хочется насладиться моментом».
«У нас много игроков, которые никогда не участвовали в еврокубках. Календарь сейчас напряженный, а потому игровое время будет у всех».
«Против «Зари» ждем тяжелый матч. Они используют такую тактику, против которой неудобно играть, плюс у них обычно два форварда впереди. Смотрели их матчи против «Динамо» и «Шахтера».
«Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.
Старт матча в 22:00.
Источник — BBC
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Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
Заря за последние сезоны 22 матча в ерокубках.. Где игры с Атлетик, Манчестер, Лейпциг, Брага, Фейенорд, Герта.
У Лестера за этот же период 11 матчей. И все датируются одним сезоном 5летней давности. И уровень соперников там был если выше, то не кардинально. Порту, тот же Манчестер, Севилья, Атлетико, Копенгаген, Брюгге
Так что вцелом особо то и не преукрашивает.
Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
Заря за последние сезоны 22 матча в ерокубках.. Где игры с Атлетик, Манчестер, Лейпциг, Брага, Фейенорд, Герта.
У Лестера за этот же период 11 матчей. И все датируются одним сезоном 5летней давности. И уровень соперников там был если выше, то не кардинально. Порту, тот же Манчестер, Севилья, Атлетико, Копенгаген, Брюгге
Так что вцелом особо то и не преукрашивает.
Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
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