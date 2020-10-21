Брендан РОДЖЕРС: «Смотрели матчи Зари против Динамо и Шахтера»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий перед завтрашним матчем 1-го тура Лиги Европы против «Зари».

«В Лиге Европы мы хотим пробиться как можно дальше, а первая задача - выйти из группы. Команда проделала большую работу, чтобы выйти в еврокубки, поэтому хочется насладиться моментом».

«У нас много игроков, которые никогда не участвовали в еврокубках. Календарь сейчас напряженный, а потому игровое время будет у всех».

«Против «Зари» ждем тяжелый матч. Они используют такую тактику, против которой неудобно играть, плюс у них обычно два форварда впереди. Смотрели их матчи против «Динамо» и «Шахтера».

«Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.

Старт матча в 22:00.