Брендан РОДЖЕРС: «Смотрели матчи Зари против Динамо и Шахтера»

Наставник «Лестера» дал комментарий перед матчем Лиги Европы

  • 21.10.2020 16:25
  • 1000 просмотров
  • 4 комментария
Брендан РОДЖЕРС: «Смотрели матчи Зари против Динамо и Шахтера»
© witter.com/lcfc

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс дал комментарий перед завтрашним матчем 1-го тура Лиги Европы против «Зари».

«В Лиге Европы мы хотим пробиться как можно дальше, а первая задача - выйти из группы. Команда проделала большую работу, чтобы выйти в еврокубки, поэтому хочется насладиться моментом».

«У нас много игроков, которые никогда не участвовали в еврокубках. Календарь сейчас напряженный, а потому игровое время будет у всех».

«Против «Зари» ждем тяжелый матч. Они используют такую тактику, против которой неудобно играть, плюс у них обычно два форварда впереди. Смотрели их матчи против «Динамо» и «Шахтера».

«Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.

Старт матча в 22:00.

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Источник — BBC

(9 голосов)

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Комментарии
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 21.10.2020 17:20
    +1
    Sentinel, 21.10.2020 16:41
    «Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.
    Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
    А что не так?
    Заря за последние сезоны 22 матча в ерокубках.. Где игры с Атлетик, Манчестер, Лейпциг, Брага, Фейенорд, Герта.
    У Лестера за этот же период 11 матчей. И все датируются одним сезоном 5летней давности. И уровень соперников там был если выше, то не кардинально. Порту, тот же Манчестер, Севилья, Атлетико, Копенгаген, Брюгге
    Так что вцелом особо то и не преукрашивает.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.10.2020 16:44
    -6
    А что там на брёвнанаму смотреть? У них нет игры, есть только автобус позорный.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.10.2020 16:41
    -1
    «Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.
    Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.10.2020 16:41
    +1
    «Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.
    Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 21.10.2020 17:20
    +1
    Sentinel, 21.10.2020 16:41
    «Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.
    Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
    А что не так?
    Заря за последние сезоны 22 матча в ерокубках.. Где игры с Атлетик, Манчестер, Лейпциг, Брага, Фейенорд, Герта.
    У Лестера за этот же период 11 матчей. И все датируются одним сезоном 5летней давности. И уровень соперников там был если выше, то не кардинально. Порту, тот же Манчестер, Севилья, Атлетико, Копенгаген, Брюгге
    Так что вцелом особо то и не преукрашивает.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 21.10.2020 16:41
    +1
    «Кроме того, у них больше опыта в еврокубках», - считает Роджерс.
    Лестер весной 2017 играл в четвертьфинале ЛЧ. Невыход из группы ЛЕ осенью 2017 это больше опыта? Кажется, он даже матчи Зари не смотрел.
    Ссылка
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