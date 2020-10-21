Защитник Лестера: «Заря опытнее нас в плане выступлений в Лиги Европы»

Защитник «Лестера» Джонни Эванс оценил матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари», который завтра пройдет на поле английской команды.

«У нас была задача - попасть в еврокубки, мы сумели это сделать. Жаль, что с нами не будет болельщиков, чтобы разделить эту радость, но мы рассчитываем на хороший старт».

«Заря» в последнее время постоянно играет в Лиге Европы, так что в этом плане они опытнее нас. Мы посмотрели несколько их матчей, знаем, что они играют с ромбом в центре поля. На это нужно обратить внимание», - считает Эванс.

Матч стартует в 22:00.