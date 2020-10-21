Защитник Лестера: «Заря опытнее нас в плане выступлений в Лиги Европы»

Джонни Эванс прокомментировал игру 1-го тура Лиги Европы

  • 21.10.2020 16:07
  • 717 просмотров
  • 3 комментария
Защитник Лестера: «Заря опытнее нас в плане выступлений в Лиги Европы»
© twitter.com/lcfc

Защитник «Лестера» Джонни Эванс оценил матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Зари», который завтра пройдет на поле английской команды.

«У нас была задача - попасть в еврокубки, мы сумели это сделать. Жаль, что с нами не будет болельщиков, чтобы разделить эту радость, но мы рассчитываем на хороший старт».

«Заря» в последнее время постоянно играет в Лиге Европы, так что в этом плане они опытнее нас. Мы посмотрели несколько их матчей, знаем, что они играют с ромбом в центре поля. На это нужно обратить внимание», - считает Эванс.

Матч стартует в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 21.10.2020 17:31
    0
    Автобусс киевский самый опытный по позору в лиги европы
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 17:17
    0
    Ага, а те, що ви за пів сезонах награєте більше матчів з серйознішими суперниками ніж Зоря за останні 5 років у всіх турнірах разом узятих - то так фігня і дрібниці...
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 21.10.2020 17:12
    0
    Никогда не понимал это выражение команда опытнее в Лиге чемпионов или Лиге Европы))) Как может опыт выступления в том или ином кубке влиять на скил Игроков? Если Команда играет в топовой лиге а наша команда середняк УПЛ)) Как опыт может влиять) если У ЗОРИ каждый год пол состава меняется))))
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 21.10.2020 17:31
    0
    Автобусс киевский самый опытный по позору в лиги европы
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.10.2020 17:17
    0
    Ага, а те, що ви за пів сезонах награєте більше матчів з серйознішими суперниками ніж Зоря за останні 5 років у всіх турнірах разом узятих - то так фігня і дрібниці...
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 21.10.2020 17:12
    0
    Никогда не понимал это выражение команда опытнее в Лиге чемпионов или Лиге Европы))) Как может опыт выступления в том или ином кубке влиять на скил Игроков? Если Команда играет в топовой лиге а наша команда середняк УПЛ)) Как опыт может влиять) если У ЗОРИ каждый год пол состава меняется))))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности