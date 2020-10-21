Матч команд U-19 Динамо — Александрия перенесен из-за коронавируса

Дирекция УПЛ удовлетворила ходатайство ФК «Александрия» о переносе даты проведения встречи 7-го тура чемпионата U-19 с киевским «Динамо» на более поздний срок.

Причиной для переноса матча, который должен был состояться в субботу, 24-го октября, на поле киевлян, стало выявление у 13-ти футболистов команды «Александрия» U-19 коронавируса COVID-19.

Новая дата проведения матча юношеских команд «Динамо» и «Александрии» будет определена дополнительно.