Матч команд U-19 Динамо — Александрия перенесен из-за коронавируса

Положительные тесты сдали 13 игроков александрийского клуба

  • 21.10.2020 12:56
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Матч команд U-19 Динамо — Александрия перенесен из-за коронавируса
© ФК Александрия

Дирекция УПЛ удовлетворила ходатайство ФК «Александрия» о переносе даты проведения встречи 7-го тура чемпионата U-19 с киевским «Динамо» на более поздний срок.

Причиной для переноса матча, который должен был состояться в субботу, 24-го октября, на поле киевлян, стало выявление у 13-ти футболистов команды «Александрия» U-19 коронавируса COVID-19.

Новая дата проведения матча юношеских команд «Динамо» и «Александрии» будет определена дополнительно.

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Источник — ФК Динамо Киев

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