Вратарь Ингульца Шуст выздоровел от коронавируса

Большинство игроков команды, находившихся на самоизоляции, сдали негативные тесты

  • 21.10.2020 12:39
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  • 1 комментарий
Вратарь Ингульца Шуст выздоровел от коронавируса
© ФК Ингулец. Богдан Шуст (слева)

Исполнительный директор ФК «Ингулец» Юрий Мансуров рассказал, почему в последнем туре чемпионата УПЛ в матче с «Александрией» не принимал участия голкипер Богдан Шуст, имеющий опыт выступлений в составе национальной сборной Украины, а также почему отсутствовал на тренерском мостике Сергей Лавриненко.

«Сергей Дмитриевич приболел, но сразу хочу успокоить болельщиков «Ингульца» — это не вирусное заболевание. Лавриненко чувствует себя уже лучше, и сегодняшняя тренировка должна пройти под его руководством.

К сожалению, заражения коронавирусом не избежала группа футболистов «Ингульца», поэтому наша команда играла в последнем туре с «Александрией» не в боевом составе. Однако большинство игроков, находившихся на самоизоляции, уже сдали негативные тесты, в частности, один из лидеров команды, вратарь Богдан Шуст. Ребята уже готовятся к очередному календарному матчу с «Мариуполем», — отметил Мансуров.

Поединок седьмого тура УПЛ «Ингулец» — «Мариуполь» состоится 25-го октября в Кропивницком.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Valera35
      Valera35, 21.10.2020 13:00
    0
    Не проходил тестирование = нет короновируса
    Ссылка
    Valera35
      Valera35, 21.10.2020 13:00
    0
    Не проходил тестирование = нет короновируса
    Ссылка
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