Вратарь Ингульца Шуст выздоровел от коронавируса

Исполнительный директор ФК «Ингулец» Юрий Мансуров рассказал, почему в последнем туре чемпионата УПЛ в матче с «Александрией» не принимал участия голкипер Богдан Шуст, имеющий опыт выступлений в составе национальной сборной Украины, а также почему отсутствовал на тренерском мостике Сергей Лавриненко.

«Сергей Дмитриевич приболел, но сразу хочу успокоить болельщиков «Ингульца» — это не вирусное заболевание. Лавриненко чувствует себя уже лучше, и сегодняшняя тренировка должна пройти под его руководством.

К сожалению, заражения коронавирусом не избежала группа футболистов «Ингульца», поэтому наша команда играла в последнем туре с «Александрией» не в боевом составе. Однако большинство игроков, находившихся на самоизоляции, уже сдали негативные тесты, в частности, один из лидеров команды, вратарь Богдан Шуст. Ребята уже готовятся к очередному календарному матчу с «Мариуполем», — отметил Мансуров.

Поединок седьмого тура УПЛ «Ингулец» — «Мариуполь» состоится 25-го октября в Кропивницком.