Сергей КРИВЦОВ: «Стартуем в Лиге чемпионов. Вперед, Шахтер»

Футболист «горняков» поддержал команду перед матчем с «Реалом»

  • 21.10.2020 10:23
  • 332 просмотра
  • 5 комментариев
Сергей КРИВЦОВ: «Стартуем в Лиге чемпионов. Вперед, Шахтер»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поддержал «горняков» перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Стартуем в Лиге чемпионов. Вперед, «Шахтер», вперед, родной», — написал Кривцов в Instagram.

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 21-го октября, в 19:55 по киевскому времени. Кривцов не попал в заявку на поединок из-за травмы.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://reurl.cc/Q3aGA2
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 21.10.2020 11:17
    +1
    Sty. 1e, 21.10.2020 11:07
    Чемпіони до перемоги, всі ми сьогодні вас підтримуємо, вся адекватна Україна
    Ты клоун вчера за Юве топил открыто , а сегодня ноешь что " всяУкраиназатСахтар"? Серьезно ?
    Ахахахаххахахаххахаах
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 21.10.2020 11:07
    0
    Чемпіони до перемоги, всі ми сьогодні вас підтримуємо, вся адекватна Україна
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 21.10.2020 10:47
    +2
    В аптеках очередь за вазелином.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.10.2020 10:39
    -1
    C Богом!
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 21.10.2020 10:47
    +2
    В аптеках очередь за вазелином.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 21.10.2020 11:17
    +1
    Sty. 1e, 21.10.2020 11:07
    Чемпіони до перемоги, всі ми сьогодні вас підтримуємо, вся адекватна Україна
    Ты клоун вчера за Юве топил открыто , а сегодня ноешь что " всяУкраиназатСахтар"? Серьезно ?
    Ахахахаххахахаххахаах
    Ссылка
    sashaparmeshin
    online
      sashaparmeshin, 21.10.2020 11:28
    0
    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- https://reurl.cc/Q3aGA2
    Ссылка
    Sty. 1e
      Sty. 1e, 21.10.2020 11:07
    0
    Чемпіони до перемоги, всі ми сьогодні вас підтримуємо, вся адекватна Україна
    Ссылка
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