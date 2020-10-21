Сергей КРИВЦОВ: «Стартуем в Лиге чемпионов. Вперед, Шахтер»

29-летний украинский защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поддержал «горняков» перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Стартуем в Лиге чемпионов. Вперед, «Шахтер», вперед, родной», — написал Кривцов в Instagram.
Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 21-го октября, в 19:55 по киевскому времени. Кривцов не попал в заявку на поединок из-за травмы.
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Источник — Instagram
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