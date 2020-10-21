Йожеф САБО: «Мы еще заметно отстаем от таких команд, как Ювентус»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мнением о поражении «Динамо» от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Игра со стороны «Динамо» мне понравилась. У «Ювентуса» преимущества особого не было. В этом поединке все решил более высокий класс туринских футболистов. Хозяева действовали дисциплинированно, старались, но мы просто еще не доросли до таких великих команд, как «Ювентус».

Во встречах с такими соперниками Мирча Луческу всегда осторожничает. Динамовцы при потере мяча не прессинговали, а сразу отходили назад, чтобы уменьшить риски контрвыпада «Ювентуса».

Вряд ли это поражение забудется футболистами, для которых это был дебют в групповом раунде Лиги чемпионов. Повторюсь, мы еще заметно отстаем от таких команд, как «Ювентус», «Барселона» или «Реал». Нужно время. Впрочем, я с оптимизмом смотрю в ближайшее будущее украинской команды», - сказал Сабо.