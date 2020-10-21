Йожеф САБО: «Мы еще заметно отстаем от таких команд, как Ювентус»

Специалист прокомментировал поражение «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 21.10.2020 08:52
  • 1881 просмотр
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Мы еще заметно отстаем от таких команд, как Ювентус»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился мнением о поражении «Динамо» от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Игра со стороны «Динамо» мне понравилась. У «Ювентуса» преимущества особого не было. В этом поединке все решил более высокий класс туринских футболистов. Хозяева действовали дисциплинированно, старались, но мы просто еще не доросли до таких великих команд, как «Ювентус».

Во встречах с такими соперниками Мирча Луческу всегда осторожничает. Динамовцы при потере мяча не прессинговали, а сразу отходили назад, чтобы уменьшить риски контрвыпада «Ювентуса».   

Вряд ли это поражение забудется футболистами, для которых это был дебют в групповом раунде Лиги чемпионов. Повторюсь, мы еще заметно отстаем от таких команд, как «Ювентус», «Барселона» или «Реал». Нужно время. Впрочем, я с оптимизмом смотрю в ближайшее будущее украинской команды», - сказал Сабо.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Николай Молчанов
    online
      Николай Молчанов, 21.10.2020 09:44
    +1
    Вон вчера Зенит, со всеми своими газовыми миллиардами, опозорился против бельгийского середняка, вот там закшвар))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.10.2020 09:25
    0
    Penal, 21.10.2020 09:08
    Для того, чтобы дорости до таких команд как Барселона, Ювентус и Реал - нужны турнирные задачи в ЧУ и финансовый стимул для хозяев клубов. Есть ли смысл вкладывать, ну хотя бы как раньше, в комплектацию команд десятки миллионов только для внутреннего, да еще и полумертвого турнира?
    Достаточно посмотреть на чемпионаты других европейских стран и станет понятно, что финансирование находится именно в рамках своих чемпионатов - никто не будет из-за амбиций болельщиков в рамках европейских кубков соперничать с деньгами шейхов......
    Так никто не просит вкладывать сотню лямов. Допустим, за выход 30+ заработали, уже на 12-15 можно ж было разориться? А с новым норм игроком еще и в группе сразу бы отбили часть за победы и ничьи.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 09:08
    0
    Для того, чтобы дорости до таких команд как Барселона, Ювентус и Реал - нужны турнирные задачи в ЧУ и финансовый стимул для хозяев клубов. Есть ли смысл вкладывать, ну хотя бы как раньше, в комплектацию команд десятки миллионов только для внутреннего, да еще и полумертвого турнира?
    Достаточно посмотреть на чемпионаты других европейских стран и станет понятно, что финансирование находится именно в рамках своих чемпионатов - никто не будет из-за амбиций болельщиков в рамках европейских кубков соперничать с деньгами шейхов......
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.10.2020 08:58
    0
    Ну так а кули - ни одного яркого лега дороже 10 лямов в команде. В наше время это не серьезно уже. Топам почти анриал навязывать борьбу. Максимум - хлопать середняков типа АЗ.
    Ссылка
    Николай Молчанов
    online
      Николай Молчанов, 21.10.2020 09:44
    +1
    Вон вчера Зенит, со всеми своими газовыми миллиардами, опозорился против бельгийского середняка, вот там закшвар))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.10.2020 09:25
    0
    Penal, 21.10.2020 09:08
    Для того, чтобы дорости до таких команд как Барселона, Ювентус и Реал - нужны турнирные задачи в ЧУ и финансовый стимул для хозяев клубов. Есть ли смысл вкладывать, ну хотя бы как раньше, в комплектацию команд десятки миллионов только для внутреннего, да еще и полумертвого турнира?
    Достаточно посмотреть на чемпионаты других европейских стран и станет понятно, что финансирование находится именно в рамках своих чемпионатов - никто не будет из-за амбиций болельщиков в рамках европейских кубков соперничать с деньгами шейхов......
    Так никто не просит вкладывать сотню лямов. Допустим, за выход 30+ заработали, уже на 12-15 можно ж было разориться? А с новым норм игроком еще и в группе сразу бы отбили часть за победы и ничьи.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 09:08
    0
    Для того, чтобы дорости до таких команд как Барселона, Ювентус и Реал - нужны турнирные задачи в ЧУ и финансовый стимул для хозяев клубов. Есть ли смысл вкладывать, ну хотя бы как раньше, в комплектацию команд десятки миллионов только для внутреннего, да еще и полумертвого турнира?
    Достаточно посмотреть на чемпионаты других европейских стран и станет понятно, что финансирование находится именно в рамках своих чемпионатов - никто не будет из-за амбиций болельщиков в рамках европейских кубков соперничать с деньгами шейхов......
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.10.2020 08:58
    0
    Ну так а кули - ни одного яркого лега дороже 10 лямов в команде. В наше время это не серьезно уже. Топам почти анриал навязывать борьбу. Максимум - хлопать середняков типа АЗ.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности