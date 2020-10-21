Хуан КУАДРАДО: «Отличный старт в Лиге чемпионов»

Защитник «Ювентуса» доволен победой над «Динамо»

  • 21.10.2020 07:23
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Хуан КУАДРАДО: «Отличный старт в Лиге чемпионов»
© Down To Ten Men

Игрок «Ювенуса» Хуан Кудрадо поделился эмоциями от победы над «Динамо» (2:0) в матче первого тура Лиги чемпионов.

«Отличный старт в Лиге чемпионов. 3 важных очка. Вся слава и честь Тебе, Иисус», - написал Куадрадо.

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Источник — Instagram

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