Хуан КУАДРАДО: «Отличный старт в Лиге чемпионов»

Игрок «Ювенуса» Хуан Кудрадо поделился эмоциями от победы над «Динамо» (2:0) в матче первого тура Лиги чемпионов.
«Отличный старт в Лиге чемпионов. 3 важных очка. Вся слава и честь Тебе, Иисус», - написал Куадрадо.
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