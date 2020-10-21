Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо играло со слишком большим респектом к Ювентусу»

Эксперт высказался о матче украинцев в Лиге чемпионов

  • 21.10.2020 07:00
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  • 1 комментарий
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Динамо играло со слишком большим респектом к Ювентусу»
© ФК Динамо Киев. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение «Динамо» от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Проиграли, но команду ругать незачем. Отдали много сил, играли слишком с большим респектом к «Ювентусу». В первом тайме не получалось быстрого перехода, оборонялись в целом неплохо. Игра имела параметры ничьей. После пропущенного, на мой субъективный взгляд, могли произвести замены раньше. Футбол для «Динамо» начался с семидесятой минуты. Эти минуты внушают оптимизм на будущие матчи. Надеюсь что Луческу всё проанализирует и внесёт коррективы.

Не расстраиваемся, жизнь продолжается. Молодые получили первое крещение Лигой чемпионов», - написал Заховайло.

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(9 голосов)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 08:28
    0
    Почему то, что мы видим и читаем от Заховайло очень часто так разнится? Нас пытаются в чем- то убедить?....Футбол для Динамо потому и начался с 70-ой минуты, т.к. Ювентус это позволил, не позже, не раньше....
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 21.10.2020 08:28
    0
    Почему то, что мы видим и читаем от Заховайло очень часто так разнится? Нас пытаются в чем- то убедить?....Футбол для Динамо потому и начался с 70-ой минуты, т.к. Ювентус это позволил, не позже, не раньше....
    Ссылка
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