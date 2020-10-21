Георгий БУЩАН: «Пообщался с Буффоном, он пожелал удачи»

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

«Абсолютно не чувствую себя героем. Бывает по-разному – идет игра, бывает – не идет. Это моя работа, и я стараюсь выполнять ее хорошо.

Мой дебют в Лиге чемпионов? Это хорошие эмоции. Не получилось добиться результата, на который мы рассчитывали, но команда показала хороший футбол. Не получилось реализовать свои моменты. Это для нас огромный опыт, так как за короткий период мы проделали огромную работу.

Отсутствие Роналду? Это не расстроило. Сегодня играл Буффон. «Ювентус» – это не только Криштиану, это отличная команда. Поэтому для нас это огромный опыт и престиж – играть в турнире с такими командами. Да, пообщался с Буффоном, он пожелал удачи.

Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, которая была сегодня. Знаете, даже имея негативный результат, болельщики после игры аплодировали, для них большая радость увидеть и такие команды, и нашу игру».