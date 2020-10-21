КАРАВАЕВ: «Мы четыре года шли к тому, чтобы играть в таком графике»

Защитник «Динамо»​​​​​​​ дал комментарий после матча ЛЧ против «Ювентуса»

  • 21.10.2020 04:37
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КАРАВАЕВ: «Мы четыре года шли к тому, чтобы играть в таком графике»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев дал комментарий в эфире телеканала Футбол 1 после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2):

– В первом тайме игра удавалась, у нас многое получалось, при этом не так много разрешили создать сопернику. Выходили на второй тайм очень уверенно, потому что и соперники давали играть, и мы контролировали игру, создавали моменты, хорошо выходили из-под прессинга. Но быстрый гол на первой минуте второго тайма все поломал, тяжело было включиться. Хотя мы и дальше не подстраивались под игру «Ювентуса», а вели свою. Что-то получалось, что-то – нет. Конечно, результат обидный.

– Как объясните первый пропущенный гол? Соперникам помог больший опыт?

– Мы были готовы к тому, что при счете 0:0 «Ювентус» будет бежать вперед и прессинговать. Мне кажется, все решило индивидуальное мастерство. Игрок сделал прострел, удар, добивание – гол.  

– Команда верила, что можно добыть ничью или даже выиграть этот матч?

– Конечно. Перед игрой тренер нам рассказывал, за счет чего мы можем обыграть соперников. В первом тайме мы все выполняли. А выходя на второй тайм, были уверены, что можем взять очки. Но быстрый гол все изменил и поломал.

– Что решило исход матча?

– Думаю, индивидуальный уровень игроков. Мы здорово сыграли в перестроениях, тактике, оборонительных действиях, прессинге, и не дали сопернику многое создать.

– Забегая вперед: лобовые матчи будут с «Ференцварошем»?

– Думаю, что нужно настраиваться и выходить сконцентрированными на матчи против всех соперников. Может произойти что угодно.

– Готовы дальше играть в таком темпе?

– Конечно! Мы четыре года шли к тому, чтобы играть в таком графике.

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Источник — ФК Динамо Киев

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