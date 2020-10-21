В среду, 21 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» будет принимать мадридский «Атлетико».
Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Бавария» – «Атлетико». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Бавария» – «Атлетико» покажет телеканал «Футбол 3», а также видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Атлетико», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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