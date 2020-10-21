УЕФА: матчи клубов из Армении и Азербайджана пройдут на нейтральных полях

УЕФА принял решение, что еврокубковые матчи армянских и азербайджанских команд в еврокубках, а также домашние встречи их национальных сборных, должны проходить на нейтральных полях.
Из-за вооруженного конфликта УЕФА предложил клубам из этих стран, которые участвуют в еврокубках, найти другие города для проведения домашних матчах. Напомним, «Карабах» из Азербайджана попал в групповой раунд Лиги Европы.
УЕФА отмечает, что если конфликт не прекратится, то матчи Евро-2020 летом 2021 года не состоятся в Баку.
Источник — УЕФА
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