Николай ШАПАРЕНКО: «Гол Ювентуса был неожиданным для Динамо»

Хавбек киевлян прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 23:43
  • 1063 просмотра
  • 2 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Гол Ювентуса был неожиданным для Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Киев Николай Шапаренко прокомментировал поражение 0:2 в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Сейчас у вас такой насыщенный график, много матчей с именитыми соперниками. Можно сказать, что колени уже не дрожат?

- Действительно, график очень насыщенный. Но мы находим в себе силы, ведь не каждый год мы играем с игроками такого уровня и такими именитыми командами. Желание есть, стараемся демонстрировать наш лучший футбол. Настраиваемся на эти матчи и выкладываемся полностью.

- Как повлиял на игру «Динамо» быстрый гол в начале второго тайма? И вообще, как оцените игру вашей команды на фоне такого серьезного соперника?

- Да, этот гол был неожиданный, но мы должны быть готовы психологически к любому развитию событий. Что касается «Ювентуса», это большой клуб с очень классными исполнителями. На фоне таких соперников мы должны себя проверять и за счет таких матчей должны прогрессировать.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.10.2020 23:55
    -1
    Penal, 20.10.2020 23:49
    Неожиданность - это если бы забило Динамо....
    Даун, вот завтра будет неожиданно если твои даунбассы меньше 5 пропустят
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:49
    -7
    Неожиданность - это если бы забило Динамо....
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности