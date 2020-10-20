ВИДЕО. След в карьере. Харатин забил с пенальти Барселоне, Пике удален

«Ференцварош» на выезде уступил каталонскому клубу со счетом 1:5

  • 20.10.2020 23:45
  • 1106 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. След в карьере. Харатин забил с пенальти Барселоне, Пике удален
© Twitter. Игорь Харатин

Сегодня, 20 октября в 22:00, в матче 1-го тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» обыграла венгерский «Ференцварош» (5:1).

У гостей наставник Сергей Ребров выставил в основе украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова. Именно Игорь Харатин забил пенальти во втором тайме.

Удаление, Пике, 68 мин.

ГОЛ! 3:1. Харатин, 70 мин (пенальти)

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 21.10.2020 00:26
    0
    Будет что внукам рассказать
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    Brian
    online
      Brian, 21.10.2020 00:26
    0
    Будет что внукам рассказать
    Ссылка
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