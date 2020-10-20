ВИДЕО. След в карьере. Харатин забил с пенальти Барселоне, Пике удален

Сегодня, 20 октября в 22:00, в матче 1-го тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» обыграла венгерский «Ференцварош» (5:1).
У гостей наставник Сергей Ребров выставил в основе украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова. Именно Игорь Харатин забил пенальти во втором тайме.
Удаление, Пике, 68 мин.
ГОЛ! 3:1. Харатин, 70 мин (пенальти)
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Источник — Футбол 1/2/3
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