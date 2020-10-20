Барселона – Ференцварош. Ребров поставил Харатина и Зубкова в основу

Сегодня, 20 октября в 22:00, в матче 1-го тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» принимает венгерский «Ференцварош».
У гостей наставник Сергей Ребров выставил в основе украинцев Игоря Харатина и Александра Зубкова.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Sport.ua
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