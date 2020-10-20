ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 октября

В среду, 21 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Реал Мадрид - Шахтер 1,24 - 6,35 - 11,80
19:55. Зальцбург - Локомотив 1,48 - 5,15 - 7,00
22:00. Бавария - Атлетико 1,50 - 4,55 - 6,50
22:00. Интер - Боруссия М 1,68 - 4,35 - 5,50
22:00. Олимпиакос - Марсель 2,25 - 3,30 - 3,20
22:00. Манчестер Сити - Порту 1,28 - 6,35 - 10,00
22:00. Аякс - Ливерпуль 4,48 - 4,25 - 1,80
22:00. Мидтьюлланд - Аталанта 5,98 - 5,35 - 1,50
Виталий Петровский, Sport.ua
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