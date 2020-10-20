СОН Хын Мин: «Некоторые люди неправильно понимают Моуриньо»

Один из лидеров «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением по поводу главного тренера команды Жозе Моуриньо:

«Некоторые люди неправильно понимают его. Возможно, их мнение не соответствует тому, что есть на самом деле. Мы же видим его каждый день, и на тренировках царит прекрасная атмосфера.

Мы смеемся, улыбаемся каждый день. У него менталитет победителя, и все мы верим, что он способен поднять нас на новый уровень и принести успех.

Он отлично работает с нами, и я навсегда запомню свои ощущения в день, когда он впервые прибыл в клуб и стал моим тренером. Это случилось во время паузы на матчи сборных: мы узнали, что Почеттино уходит, и я был очень расстроен, поскольку между нами сложились действительно хорошие отношения.

Затем к клубу присоединился один из самых успешных тренеров мира. Я не поверил своим глазам, встретив его впервые, ведь я еще ребенком видел, как он завоевывает множество трофеев. Теперь же я работаю с ним вместе.

Мы вместе уже год, и это время было невероятным. В прошлом сезоне порой нам приходилось нелегко, учитывая травмы, но нынешний сезон мы начали очень успешно, и хочется, чтобы это продолжалось и дальше. Хочется добиться успеха вместе с ним».