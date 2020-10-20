Анатолий ТРУБИН: «В детстве болел за Реал. Мечтал сыграть с ними»

Молодой вратарь в среду может сыграть против «Реала»

  • 20.10.2020 20:27
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Анатолий ТРУБИН: «В детстве болел за Реал. Мечтал сыграть с ними»
© shakhtar.com

Молодой вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин дал комментарий перед завтрашним матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

– Анатолий, как чувствует себя 19-летний парень, который завтра может дебютировать в Лиге чемпионов в поединке с «Реалом»?
– Лига чемпионов – турнир, в котором мечтает сыграть каждый юноша, занимающийся футболом. У меня только положительные эмоции. Мы очень серьезно готовимся к предстоящему матчу с «Реалом».

– Тайсон однажды в Instagram сравнил тебя с Тибо Куртуа. Завтра вы можете сойтись на поле с бельгийским голкипером. Не обижает ли такое сравнение и кто из вратарей является твоим кумиром?
– Если моим одноклубникам так кажется, то пусть называют. Это шуточная форма общения, и она точно не обижает. Не могу сказать, что у меня есть кумиры, просто нравится игра некоторых голкиперов Европы.

– Еще перед жеребьевкой группового этапа ты говорил, что хочешь сыграть с «Реалом». Почему?
– Потому что это очень сильная команда, неоднократно побеждавшая в Лиге чемпионов. В детстве я болел за «Реал» и мечтал встретиться именно с этим клубом.
 
– Не жалеешь, что матч состоится не на «Сантьяго Бернабеу»?
– Конечно, хотелось бы сыграть с болельщиками на таком крутом стадионе, как «Сантьяго Бернабеу», и чтобы ситуация с коронавирусом нормализовалась. Но условия нужно принимать такими как есть. Имеем что имеем.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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