Роман ГРИГОРЧУК: «Все в наших руках. 5 побед - и Шахтер будет чемпионом»

«Шахтер» Солигорск под руководством украинского наставника Романа Григорчука проиграл в минувшем туре чемпионата Беларуси, однако остается в борьбе за титул.

«Очки потеряны. Слава богу, что у нас такая ситуация, что все в наших руках. Нам нужно просто оставшиеся пять игр выиграть и чемпионство наше. Но это нужно еще сделать. А сейчас думать про то, какие у нас будут взаимоотношения с руководством…».

«Не думаю, что сейчас этим кто-то должен забивать голову», – сказал Григорчук в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».

После 26-ти туров лидирует БАТЭ с 50 очками. У «Немана» 47 пунктов, а у «Шахтера» - 46 очков и матч в запасе.