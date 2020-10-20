Тибо КУРТУА: «Реал - один из фаворитов Лиги чемпионов»

Команда готовится к первому матчу в группе Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 19:29
  • 175 просмотров
  • 0 комментариев
Тибо КУРТУА: «Реал - один из фаворитов Лиги чемпионов»
© twitter.com/realmadriden

В среду «Реал» на своем поле примет «Шахтер» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Вратарь Тибо Куртуа согласен, что команда не лучшим образом стартовала в Ла Лиге, но надеется исправить ситуацию.

– Лига чемпионов очень важна для нас, особенный турнир. Должны хорошо начать, ведь матч домашний. Постараемся добыть три очка. Если сыграем успешно, будет отличное начало.

– Находишься в своей лучшей спортивной форме?
– Чувствую себя прекрасно. Ничего не изменилось: продолжаю работать, как и в первый день. Нужно время, чтобы что-то менять. Знаю, что смогу и дальше помогать команде.

– Что скажешь о Серхио Рамосе? Он не сыграет?
– Завтра посмотрим. Он – капитан, его участие или отсутствие – это очень важно. В любом случае есть и другие защитники, они готовы. У нас футболисты высокого класса, мирового уровня. Если он не сможет принять участие, нам будет его не хватать, но я уверен, что все мы сыграем хорошо.

– В прошлом году вы били по воротам намного чаще. С «Кадисом» и тем же «Леванте» вы не использовали много моментов. Что поменялось в атаке и как решить этот вопрос?
– Многое зависит от того, с кем мы играем. «Кадис», конечно, отлично защищается, да и «Леванте» тоже. Они компактно обороняются блоком, закрывают нападающих, и разбить эти линии нелегко. Стараемся привнести больше идей в атаку. Да, не все пока получается, но мы работаем день ото дня и пробуем изменить ситуацию к лучшему.

– Возможно, впервые вы не являетесь фаворитами Лиги чемпионов. Некоторые говорят, что состав или скамейка запасных «Реала» просто недостойны того, чтобы победить в турнире…
– Я не думаю, что это так, и полностью уверен в нашем составе. Мы стремимся выигрывать в каждом матче. Считаю, мы тоже фавориты в турнире. Постараемся доказать все на поле. В нашей команде очень много сильных футболистов.

– Есть клубы, которые лучше подготовлены. Ты продолжаешь видеть «Реал» фаворитом? Вероятно, у вас уже не та команда, что выигрывала Лигу чемпионов. Есть ли футбольные аргументы, чтобы выйти из этой группы и продолжать бороться за трофей?
– Конечно. Сезон очень длинный, у нас огромное желание: хотим биться за трофей Лиги чемпионов, как и другие. Нельзя сказать, что мы – явный фаворит, но один из! Будем бороться за победу до конца. Мы в числе главных клубов мира, у нас сильный чемпионат. И «Реал» в любом случае всегда будет фаворитом.

– Второй вратарь в «Реале» – украинец Андрей Лунин. У вас есть конкуренция? Каковы его шансы отвоевать у тебя место в основе?
– Лунин – очень хороший вратарь, у него все впереди. Он здорово действует, проявляет себя на тренировках. Мы постоянно играем вместе, оба стараемся становиться лучше и всегда быть готовыми.

– Сейчас в Мадриде полный локдаун, в Украине также вспышка коронавируса. Не будет ли страшно в декабре ехать в Украину?
– Нет. Локдаун – временное препятствие. В каждой стране принимаются свои решения, чтобы победить ситуацию, сделать все возможное, чтобы чемпионат и Лига чемпионов проводились. Думаю, можно играть в любой стране. Посмотрим, как станут развиваться события, но мы постараемся сыграть и завтра, и в ответном матче на должном уровне.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности