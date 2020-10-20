Реал – Шахтер. Есть ли шансы у обескровленных горняков?

«Шахтеру» в Лиге Чемпионов не слишком повезло со жребием. «Реал», «Интер», «Боруссия» Менхенгладбах. В такой компании даже третье место будет неплохим достижением. Да и старт у горняков максимально сложный – выезд в Мадрид. Удастся ли «горнякам» оказать достойное сопротивление «Реалу»?

Коэффициенты Favbet: 1.3 – 6.4 – 11.5

Выход из группы:

Реал – 1.11

Шахтер – 4.25

«Реал» – единственная команда в истории Лиги Чемпионов, которая начиная с 1997 года неизменно выходит в плей-офф Лиги Чемпионов. Не должно быть проблем с выходом из группы у «Реала» и на сей раз. Коэффициент 1.11 красноречиво это доказывает.

Является «Реал» явным фаворитом и в матче первого тура. И дело не только в том, что «Реал» объективно гораздо сильнее «Шахтера», но и в эпидемии травм и болезней у «горняков». В Мадрид «Шахтер» прилетел без Тайсона, Степаненко, Алана Патрика, Мораеса, Матвиенко, Кривцова и Коваленко. Не говоря уже о давно травмированном Исмаили. Номинальных форвардов в команде практически не осталось, так что скорее всего впереди выйдет Дентиньо. Очевидно, что и от пары центральных защитников Хочолава – Бондарь сложно ожидать надежности против соперников уровня «Реала». У «сливочных» также есть потери, в первую очередь Азар и Рамос. Но без бельгийца «Реал» уже привык играть, так что это не критично. А вот отсутствие Рамоса дает команде Каштру шанс хотя бы на один забитый гол

«Шахтер» ранее дважды встречался с «Реалом» в 2015 году. Но если в Мадриде «галактикос» легко разобрались с «горняками» 4:0, то в ответном матче Шахтер сумел дать бой и проиграл куда более достойно – 3:4 (один из голов, тогда к слову забил Дентиньо)

Если обратимся к статистике, то заметим, что «Шахтер» пропускает в 22 матчах Лиги Чемпионов кряду, со времен сухой победы над «Мальме» в том самом 2015 году. Но и забивает немало. Матчи с участием «горняков», как правило, очень зрелищные и результативные, и есть уверенность, что в Мадриде как минимум три мяча мы увидим. А если «Шахтеру» с такими потерями удастся зацепиться за очки, то это будет настоящим чудом

Прогноз: тотал матча больше (3.0) – 1.75