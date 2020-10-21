Элина Свитолина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 21 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартует в одиночном разряде хардового Премьера в чешской Остраве.

В матче второго круга украинка, которая является лидером посева, сразится против Марии Саккари из Греции (№23 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте после матча Остапенко – Мартич. Время начала матча – не ранее 19:00 по Киеву.

Ранее девушки играли два разы, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Онс Жабер (№32 WTA) или победительницы матча Алена Остапенко (№44 WTA) – Петра Мартич (№18 WTA).

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