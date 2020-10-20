В среду, 21 октября, «РБ Зальцбург» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов примет «Локомотив». Начало матча – в 19:55 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 3» и на «MEGOGO».