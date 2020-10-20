Матч Лестер – Заря рассудит француженка Стефани Фраппар

Впервые в истории матч еврокубков с участием украинского клуба будет судить женщина

  • 20.10.2020 15:03
  • 359 просмотров
  • 3 комментария
Матч Лестер – Заря рассудит француженка Стефани Фраппар
© ФК Заря Луганск

Стала известны бригада арбитров и официальных лиц матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» – «Заря».

Арбитр встречи – Стефани Фраппар (Франция).
Ассистенты арбитра – Сириль Мюнье (Франция), Бенжамен Пажес (Франция).
4-й арбитр – Жоан Амель (Франция).
Делегат УЕФА – Эмиль Убиас (Чехия).
Судейский наблюдатель – Кирос Вассарас (Греция).

Матч «Лестер» – «Заря» состоится в четверг, начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — ФК Заря

(6 голосов)

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Комментарии
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 20.10.2020 15:21
    0
    Монзуль v 2.0
    Зоря повинна терміново Вербича підписати
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 15:12
    0
    Ооо сравним с Монзуль
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 20.10.2020 15:10
    0
    главное не за что не щипнуть (правда, и не за что) и не почему не похлопать, а то будет всем тесно
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 20.10.2020 15:21
    0
    Монзуль v 2.0
    Зоря повинна терміново Вербича підписати
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 15:12
    0
    Ооо сравним с Монзуль
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 20.10.2020 15:10
    0
    главное не за что не щипнуть (правда, и не за что) и не почему не похлопать, а то будет всем тесно
    Ссылка
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