Матч Лестер – Заря рассудит француженка Стефани Фраппар

Стала известны бригада арбитров и официальных лиц матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Лестер» – «Заря».
Арбитр встречи – Стефани Фраппар (Франция).
Ассистенты арбитра – Сириль Мюнье (Франция), Бенжамен Пажес (Франция).
4-й арбитр – Жоан Амель (Франция).
Делегат УЕФА – Эмиль Убиас (Чехия).
Судейский наблюдатель – Кирос Вассарас (Греция).
Матч «Лестер» – «Заря» состоится в четверг, начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — ФК Заря
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