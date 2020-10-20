Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Мы стали другой командой. ПСЖ тоже»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от поединка с парижским ПСЖ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ПСЖ — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 20-го октября, в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — Sport.ua
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