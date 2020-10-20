Виталий САМОЙЛОВ: «Хочется верить, что у Динамо не будет мандража»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Самойлов поделился ожиданиями от поединка киевлян с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Без сомнения, для «Динамо» это будет сложная игра. Киевляне, думаю, будут действовать в том же ключе, что и в матчах с «Шахтером» за Суперкубок Украины и с АЗ в квалификации Лиги чемпионов — строгая игра в обороне с быстрыми контратаками. Разница в мастерстве не позволит киевлянам действовать против «Ювентуса» первым номером.

С приходом на пост главного тренера Мирчи Луческу у «Динамо» оборона начала играть более организованно и собранно, поэтому нужно постараться не пропустить в первом тайме. Потом будет немного легче. Соперник, возможно, станет больше открываться. Хочется верить, что у динамовцев не будет мандража перед авторитетом соперника. Наставник должен сделать свое дело, а футболисты — его не подвести», — считает Самойлов.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.