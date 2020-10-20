Сергей МИЗИН: «У Динамо есть шанс удачно сыграть с Ювентусом»

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 14:11
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Сергей МИЗИН: «У Динамо есть шанс удачно сыграть с Ювентусом»
© ФК Динамо Киев. Сергей Мизин

Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Мизин поделился ожиданиями от поединка киевлян с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Болельщики соскучились по Лиге чемпионов, которой у «Динамо» не было четыре года. И то, что «бело-синим» предстоит сыграть с «Ювентусом» — плюс для команды. Для молодых динамовцев это большой опыт.

Для киевлян важно сохранить позитив, имевший место в матчах за сборную, костяк которой как раз составляли футболисты «Динамо». Важно не пропустить в первые 20 минут, играть дисциплинированно с полной самоотдачей, так же, как и в поединке против испанцев в Лиге наций. Несмотря на все сильные стороны итальянской команды, у динамовцев будет шанс сыграть удачно…», — отметил Мизин.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

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