Даяна Ястремская – Дженнифер Брэди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В вторник, 20 октября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№29 WTA) стартует в одиночном разряде хардового Премьера в чешской Остраве.

В матче первого круга украинка сразится против американки Дженнифер Брэди (№26 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №1 после матча парного разряда Флипкенс/Схюрс – Градецка/Клепач. Время начала матча – не ранее 15:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Рыбакиной (№19 WTA) или Дарьи Касаткиной (№75 WTA).

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