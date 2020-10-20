Реал – Шахтер. Букмекеры похоронили горняков до матча

В среду, 21 октября, донецкий «Шахтер» в Мадриде сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».



Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. На выигрыш «сливочных» можно поставить с коэффициентом 1.27, на ничью - 6.3, поражение оценено в 11.0.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.87. Основные тоталы – ТБ3.5 – 2.18, ТМ3.5 – 1.73.

Напомним, матч «Реал» – «Шахтер» начнется в 19:55 по Киеву.