Реал – Шахтер. Букмекеры похоронили горняков до матча

Любой результат, кроме победы испанцев, будет считаться сенсацией

  • 20.10.2020 13:25
  • 1531 просмотр
  • 6 комментариев
Реал – Шахтер. Букмекеры похоронили горняков до матча
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 21 октября, донецкий «Шахтер» в Мадриде сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».
 
Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев. На выигрыш «сливочных» можно поставить с коэффициентом 1.27, на ничью - 6.3, поражение оценено в 11.0.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.87. Основные тоталы – ТБ3.5 – 2.18, ТМ3.5 – 1.73.

Напомним, матч «Реал» – «Шахтер» начнется в 19:55 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 20.10.2020 14:11
    0
    Alehandro, 20.10.2020 13:28
    1.29 это ещё очень даже солидный кофф, учитывая, шо у Шахты +/- одна молодёжь выйдет
    Согласен, изи мани
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    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 13:53
    0
    Тут надо на фору смотреть!
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 20.10.2020 13:51
    +1
    mayakovskiy1, 20.10.2020 13:30
    Даже основой было бы сложно с Реалом. А едет Шахтер-2. Так что ничего удивительного
    Ну прям ШД-3 приедет))) Чего ты ноешь? У Реала после ШД будет куда более важный матч с Барсой, так что могут и солянку выставить, играть будут в эконом режиме, с мыслями о Барсе, наверняка и Рамоса не будет, без зрителей вроде, Кадису проиграми, так что не скули, как любит говорить ваш здешний предводитель команчей Акакий)))
    Могут и за очки цепляться.
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    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 13:43
    0
    Кадис тоже на выходных "хоронили", а они взяли и отобрали очки у Реала)))
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    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 20.10.2020 13:30
    0
    Даже основой было бы сложно с Реалом. А едет Шахтер-2. Так что ничего удивительного
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    Alehandro
      Alehandro, 20.10.2020 13:28
    +2
    1.29 это ещё очень даже солидный кофф, учитывая, шо у Шахты +/- одна молодёжь выйдет
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 20.10.2020 13:28
    +2
    1.29 это ещё очень даже солидный кофф, учитывая, шо у Шахты +/- одна молодёжь выйдет
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 20.10.2020 13:51
    +1
    mayakovskiy1, 20.10.2020 13:30
    Даже основой было бы сложно с Реалом. А едет Шахтер-2. Так что ничего удивительного
    Ну прям ШД-3 приедет))) Чего ты ноешь? У Реала после ШД будет куда более важный матч с Барсой, так что могут и солянку выставить, играть будут в эконом режиме, с мыслями о Барсе, наверняка и Рамоса не будет, без зрителей вроде, Кадису проиграми, так что не скули, как любит говорить ваш здешний предводитель команчей Акакий)))
    Могут и за очки цепляться.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 20.10.2020 14:11
    0
    Alehandro, 20.10.2020 13:28
    1.29 это ещё очень даже солидный кофф, учитывая, шо у Шахты +/- одна молодёжь выйдет
    Согласен, изи мани
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 13:53
    0
    Тут надо на фору смотреть!
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    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 13:43
    0
    Кадис тоже на выходных "хоронили", а они взяли и отобрали очки у Реала)))
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 20.10.2020 13:30
    0
    Даже основой было бы сложно с Реалом. А едет Шахтер-2. Так что ничего удивительного
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