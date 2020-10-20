Андрей ДИКАНЬ: «Дзюба повесил ярлык на Эмери»

Бывший вратарь «Спартака» поделился мнением об испанском тренере

  • 20.10.2020 13:07
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Андрей ДИКАНЬ: «Дзюба повесил ярлык на Эмери»
© ФК Спартак Москва. Андрей Дикань

43-летний экс-игрок сборной Украины и «Спартака» Андрей Дикань рассказал о работе под руководством испанского тренера Унаи Эмери.

- Унаи Эмери – тренеришка?
- На тот момент, возможно, Дзюба правильно сказал. Он сказал это на эмоциях, но иногда на эмоциях говорят правильные слова.

Нет, он — хороший тренер, почему нет. Мне очень нравилось, как он подходит к занятиям, к теориям. Перед игрой с «Барселоной он нам сказал: «Я знаю, как обыграть «Барселону». Мы друг на друга посмотрели: «Дурак или что»? Как можно «Барселону» обыграть, еще и на «Камп Ноу»? Мы и не поверили. Вышли на второй тайм, ведя в счете 2:1. Испугались, назад сели, Месси нам 2 положил, 3:2, они успокоились, мы поехали домой.

- А почему слова Дзюбы на тот момент были правильными?
- Я не говорю, что правильно. Он сказал на эмоциях. Сказал как сказал, никого не обидел. После этого мы можем спросить: Дзюба — игрочишка? Великий игрочишка, почему нет? Капитан сборной, в хорошей форме.

- Но у вас есть понимание, почему он так сказал?
- На эмоциях. Эмери мог ему высказать, что Дзюба что-то неправильно понял. Он на эмоциях, с тренером вот так, и тут ему задают вопрос. Я не считаю, что это обидно просто.

- Но «тренеришка» приклеилось к Эмери.
- Ну, повесил ярлычок. Что лично мне не нравилось в Эмери? Мне не нравилось, я этого не скрываю – вопрос по питанию был. Потом слышал, что и в «Арсенале» футболисты были против питания, которое он предлагал. Он убрал все. Жареное – мы яичницу не могли поесть. Это неправильно тоже. Какая разница? Если ты не разрешаешь мне ее кушать с командой, то я приеду домой и съем ее. Убрал шоколад, убрал все сладкое. Как на зло, когда поубирали – так сильно хотелось всего этого. Оставалось кушать курицу отварную с рисом, кусочки рыбы. Возможно, это и правильно.

Еще не нравилось, что на тренировку бразильцы могли прийти на 11 минут позже и с развязанными шнурками. О какой игровой дисциплине мы можем говорить, если есть расписание, тренировка на 11 утра. Они идет в 11:10 еще и с развязанными шнурками. Это вопрос не к футболисту – вопрос к тренеру. Как ты хочешь заставить его добегать за кого-то, помогать кому-то, если он безответственный?

Контракт Диканя принадлежал «Спартаку» с 2010-го по 2014-й годы.

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Источник — Stargorod Sport

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