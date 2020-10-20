Марта Костюк выступит на турнире ITF в США

Украинская теннисистка Марта Костюк выступит на турнире ITF с призовым фондом $80,000 в Мэйконе (США).

В первом круге 18-летняя украинка встретится с одной из победительниц квалификации, которая завершится сегодня. В парном разряде Костюк сыграет вместе с американкой Усве Майтане Арконадой.

В парной сетке также примет участие Катерина Бондаренко, напарницей которой стала Ольга Говорцова из Беларуси.