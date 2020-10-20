Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Ювентусом

Во вторник, 20-го октября, в Киеве состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» встретится с туринским «Ювентусом».
Утром в день игры состоялось традиционное совещание по организационным вопросам проведения матча. Правда, совещание имело нетрадиционный вид – не в зале «Олимпийского», в онлайн-режиме.
Среди прочих вопросов было утверждено, в каких формах проведут матч обе команды, а также арбитры. Хозяева поля сыграют в своей домашней, белой форме с горизонтальными полосками. Динамовский голкипер наденет темно-синий комплект.
Туринцы начнут сезон в Лиге чемпионов в своем третьем комплекте – оранжево-серого пятнистого окраса. Вратарь «Старой Синьоры» сыграет в желтом. Рефери проведут матч в голубых футболках и черных шортах.
На совещании много внимания было уделено важности соблюдения карантинных норм не только лицами, задействованными в проведении матча, но и болельщиками. Стартовый свисток румынского арбитра Овидиу Хацегана прозвучит в 19:55. Вход на трибуны будет открыт уже за два часа до начала матча.
Источник — ФК Динамо Киев
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