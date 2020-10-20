Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Ювентусом

Украинская команда выйдет на матч в белом

  • 20.10.2020 12:44
  • 1658 просмотров
  • 4 комментария
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Ювентусом
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 20-го октября, в Киеве состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Динамо» встретится с туринским «Ювентусом».

Утром в день игры состоялось традиционное совещание по организационным вопросам проведения матча. Правда, совещание имело нетрадиционный вид – не в зале «Олимпийского», в онлайн-режиме.

Среди прочих вопросов было утверждено, в каких формах проведут матч обе команды, а также арбитры. Хозяева поля сыграют в своей домашней, белой форме с горизонтальными полосками. Динамовский голкипер наденет темно-синий комплект.

Туринцы начнут сезон в Лиге чемпионов в своем третьем комплекте – оранжево-серого пятнистого окраса. Вратарь «Старой Синьоры» сыграет в желтом. Рефери проведут матч в голубых футболках и черных шортах.

На совещании много внимания было уделено важности соблюдения карантинных норм не только лицами, задействованными в проведении матча, но и болельщиками. Стартовый свисток румынского арбитра Овидиу Хацегана прозвучит в 19:55. Вход на трибуны будет открыт уже за два часа до начала матча.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 13:41
    0
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 13:00
    Какая разница в какой форме проигрывать?
    Так шахта без формы и будет играть , точнее - проиграть.
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 20.10.2020 13:10
    +2
    Александр Шевченко, 20.10.2020 13:01
    Нафиг было выпускать третий комплект, если в нем они никогда не сыграют?
    Мне кажется, они и во втором комплекте не часто играли. Хотя третий очень красивый
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 20.10.2020 13:01
    -1
    Нафиг было выпускать третий комплект, если в нем они никогда не сыграют?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 13:00
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    Какая разница в какой форме проигрывать?
    Ссылка
    Сергей П.
    online
      Сергей П., 20.10.2020 13:10
    +2
    Александр Шевченко, 20.10.2020 13:01
    Нафиг было выпускать третий комплект, если в нем они никогда не сыграют?
    Мне кажется, они и во втором комплекте не часто играли. Хотя третий очень красивый
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 13:41
    0
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 13:00
    Какая разница в какой форме проигрывать?
    Так шахта без формы и будет играть , точнее - проиграть.
    Ссылка
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