ФОТО. Шахтер отправился на битву с Реалом

Донецкая команда вылетела в Мадрид на матч Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 12:19
  • 396 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Шахтер отправился на битву с Реалом
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» вылетел в Мадрид на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Матч «Реал» — «Шахтер» состоится в среду, 21-го октября, в 19:55 по киевскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔜🇪🇸 Отправляемся в Мадрид. Путешествие в Лиге чемпионов начинается! Пожелайте нам удачи в матче с «Реалом»! ⠀ 🔜🇪🇸 We set off for Madrid. The @ChampionsLeague journey begins! Wish us good luck in the match against Real Madrid! ⠀ 🔜🇪🇸 Вирушаємо до Мадрида. Подорож у Лізі чемпіонів починається! Побажайте нам успіху в матчі з «Реалом»! ⠀ #РеалШахтер #RealMadridShakhtar #РеалШахтар #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Львов #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL #Madrid

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 12:34
    +1
    Удачи лучшие!
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    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 12:34
    +1
    Удачи лучшие!
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