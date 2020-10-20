Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы живем ради таких матчей»

Футболист «Динамо» Виктор Цыганков поделился своими ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против туринского «Ювентуса».

- С каким настроением готовитесь к поединку Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» после ярких матчей за сборную?

- Настроение отличное и боевое, после игр сборной прекрасно понимаем уровень лучших команд Европы и топ-игроков, против которых предстоит сыграть в этом турнире.

- Ваши голы сборным Франции и Испании добавили уверенности в собственных силах перед стартом в Лиге чемпионов?

- Голы нападающим и атакующим игрокам всегда придают уверенности, но я знаю свои возможности независимо от того, забиваю или нет. Продолжаю усердно работать и всегда верю в себя.

- Чего ожидаете от матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против сильнейших команд Европы?

- «Динамо» три года до этого не играло в самом престижном клубном европейском турнире. Уверен, весь тренерский штаб, игроки и наши болельщики с нетерпением ждут этих игр.

- В составе сборной Украины вы сыграли против Франции, Германии и Испании, в составе «Динамо» проведете матч против «Ювентуса» и «Барселоны». Чем для вас является поединки такого уровня?

- Все мы стремимся играть на самом высоком уровне против лучших команд и футболистов. Это помогает расти и развиваться.

- Чего ожидаете от предстоящей игры с «Ювентусом»? Какое впечатление у вас сложилось об этой команде? Против кого из состава соперника будет интересно сыграть?

- Жду нелегкой, но одновременно захватывающей игры. Все мы живем ради таких матчей, чтобы насладиться этим моментом и в то же время показать, на что мы способны. Знаем, что «Ювентус» - одна из лучших команд мира, где играют лучшие футболисты во главе с Криштиану Роналду. Но мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного для нас результата.

- Матч пройдет со зрителями. Это добавляет оптимизма?

- Мы все соскучились по нашим болельщикам, они – наша поддержка, и мы играем для них. В сложившейся ситуации с коронавирусом понимаем, что не стоит ждать полный стадион, но будем играть и отдаваться на поле ради каждого болельщика, который придет нас поддержать.