Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы живем ради таких матчей»

Украинский вингер «Динамо» готовится к поединку с «Ювентусом»

  • 20.10.2020 11:25
  • 734 просмотра
  • 2 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Мы живем ради таких матчей»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Футболист «Динамо» Виктор Цыганков поделился своими ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против туринского «Ювентуса».

- С каким настроением готовитесь к поединку Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» после ярких матчей за сборную?
- Настроение отличное и боевое, после игр сборной прекрасно понимаем уровень лучших команд Европы и топ-игроков, против которых предстоит сыграть в этом турнире.

- Ваши голы сборным Франции и Испании добавили уверенности в собственных силах перед стартом в Лиге чемпионов?
- Голы нападающим и атакующим игрокам всегда придают уверенности, но я знаю свои возможности независимо от того, забиваю или нет. Продолжаю усердно работать и всегда верю в себя.

- Чего ожидаете от матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против сильнейших команд Европы?
- «Динамо» три года до этого не играло в самом престижном клубном европейском турнире. Уверен, весь тренерский штаб, игроки и наши болельщики с нетерпением ждут этих игр.

- В составе сборной Украины вы сыграли против Франции, Германии и Испании, в составе «Динамо» проведете матч против «Ювентуса» и «Барселоны». Чем для вас является поединки такого уровня?
- Все мы стремимся играть на самом высоком уровне против лучших команд и футболистов. Это помогает расти и развиваться.

- Чего ожидаете от предстоящей игры с «Ювентусом»? Какое впечатление у вас сложилось об этой команде? Против кого из состава соперника будет интересно сыграть?
- Жду нелегкой, но одновременно захватывающей игры. Все мы живем ради таких матчей, чтобы насладиться этим моментом и в то же время показать, на что мы способны. Знаем, что «Ювентус» - одна из лучших команд мира, где играют лучшие футболисты во главе с Криштиану Роналду. Но мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного для нас результата.

- Матч пройдет со зрителями. Это добавляет оптимизма?
- Мы все соскучились по нашим болельщикам, они – наша поддержка, и мы играем для них. В сложившейся ситуации с коронавирусом понимаем, что не стоит ждать полный стадион, но будем играть и отдаваться на поле ради каждого болельщика, который придет нас поддержать.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 20.10.2020 11:57
    0
    Приєднуюсь до побажань.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.10.2020 11:37
    +3
    Давай,Витя.
    Голы ТОП сборным и ТОП клубам утяжеляют твой "ценник".
    УДАЧИ
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.10.2020 11:37
    +3
    Давай,Витя.
    Голы ТОП сборным и ТОП клубам утяжеляют твой "ценник".
    УДАЧИ
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 20.10.2020 11:57
    0
    Приєднуюсь до побажань.
    Ссылка
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