Фрэнк ЛЭМПАРД: «В Лиге чемпионов сразу виден класс команд»

Наставник «Челси» готовится к противостоянию с «Севильей»

  • 20.10.2020 11:13
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «В Лиге чемпионов сразу виден класс команд»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от поединка с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Просто потрясающе, что у нас есть возможность набираться опыта на таком уровне, потому что здесь ты играешь против лучших команд Европы, и в прошлом сезоне мы играли с мюнхенской «Баварией».

В Лиге чемпионов сразу виден класс команд, против которых ты играешь. В прошлом сезоне мы были еще молодой командой, и многие из ребят впервые выступали в Лиге Чемпионов, но теперь мы можем пользоваться тем опытом, который уже имеем. «Бавария» стала отличной проверкой для молодежи, стало понятно, к какому уровню необходимо стремиться», — отметил Лэмпард.

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Источник — ФК Челси

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