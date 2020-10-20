Фрэнк ЛЭМПАРД: «В Лиге чемпионов сразу виден класс команд»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от поединка с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Просто потрясающе, что у нас есть возможность набираться опыта на таком уровне, потому что здесь ты играешь против лучших команд Европы, и в прошлом сезоне мы играли с мюнхенской «Баварией».

В Лиге чемпионов сразу виден класс команд, против которых ты играешь. В прошлом сезоне мы были еще молодой командой, и многие из ребят впервые выступали в Лиге Чемпионов, но теперь мы можем пользоваться тем опытом, который уже имеем. «Бавария» стала отличной проверкой для молодежи, стало понятно, к какому уровню необходимо стремиться», — отметил Лэмпард.