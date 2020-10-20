Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы можем и способны сражаться за все»

Защитник «Челси» – о предстоящем старте в Лиге чемпионов

  • 20.10.2020 11:14
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Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы можем и способны сражаться за все»
© ФК Челси. Сесар Аспиликуэта

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Севильи».

«Севилья» победила «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне в Лиге Европы. Они хотят контролировать ход игры. После потери мяча они стараются как можно быстрее вернуть его себе. Я знаю тренера «Севильи» по своей игре в сборной. Я жду трудного матча, но мы - «Челси», мы играем дома и должны быть готовы к сражению.

Мы можем и способны сражаться за все. У нас произошли изменения в команде, но с 2012 года у меня сохраняется уверенность, что мы способны сражаться за все. В этом году начало в Премьер-лиге получилось не таким, как мы хотели, но Лига чемпионов открывает новые возможности», - сказал Аспиликуэта.

Матч «Челси» – «Севилья» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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