ДЕНТИНЬО: «Надеюсь снова забить Реалу»

Футболист «Шахтера» готовится к противостоянию с мадридским клубом

  • 20.10.2020 10:57
  • 489 просмотров
  • 1 комментарий
ДЕНТИНЬО: «Надеюсь снова забить Реалу»
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

Полузащитник «Шахтера» Дентиньо рассказал о победе над «Львовом» и предстоящем поединке с «Реалом».

– Команда провела отличный матч со «Львовом». Мы очень хорошо проявили себя на поле. Было сложно, многие ребята отсутствовали по причине коронавируса, но мы показали, насколько сильны. Полностью заслужили победу, чему очень рады. Сейчас надо подготовиться к следующей баталии – с «Реалом» в Лиге чемпионов.

– Ты отличился во второй игре подряд. Как оцениваешь свою форму? И вспомни противостояние «Шахтера» с «Реалом» в 2015 году.
– Очень рад, что забил гол, второй подряд. Это плоды ежедневной работы. Я полностью отдаюсь тренировкам, чтобы, когда появится возможность играть, использовать шанс достойно. Сейчас предстоит матч с «Реалом». Готов забивать и помогать «Шахтеру» побеждать. Прекрасно помню поединок с «Реалом», было сложно. Мы не победили, но хорошо играли тогда. Уступая, смогли оформить три мяча, один из них – мой. Надеюсь, смогу снова забить «Реалу». Наша команда очень сконцентрирована на этом матче. Думаю, будет отличная игра.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.10.2020 11:55
    +1
    Команда провела отличный матч со «Львовом». Мы очень хорошо проявили себя на поле.
    -------------------
    Ну, так чего бояться какого-то Реала?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.10.2020 11:55
    +1
    Команда провела отличный матч со «Львовом». Мы очень хорошо проявили себя на поле.
    -------------------
    Ну, так чего бояться какого-то Реала?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности