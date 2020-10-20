Леонид БУРЯК: «Динамо — не та команда, что была»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от игры группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- Давно в Киеве не было подобных событий. Это тест на зрелость для наших футболистов. Жаль, что не будет полного стадиона. Надеюсь, в Киеве будет хороший матч. Сборная Украины показала, что со всеми можно играть. У нас амбициозная команда – сочетание опыта и молодости. Киевская молодежь умеет думать. Они делают оценку своему мастерству и квалификации. Все будет зависеть от тактики и готовности, насколько футболисты будут мотивированы.
- За счет чего динамовцы могут обыграть «Ювентус»?
- «Динамо» – это не та команда, что была. Состав достаточно боевой, но очень мало времени для того, чтобы подготовиться. Трудно играть на третий-четвертый день. Сборники получили неплохую нагрузку. Одним нужно подтянуться, другим восстановиться. Перед тренером поставлена задача сбалансировать состав, это очень сложно сделать. Посмотрим, насколько хватит мудрости при подготовке. Все понимают, что только в этих играх можно сделать саморекламу, чтобы тебя увидели. Матчи с «Ювентусом», «Барселоной» - знаковые, весь мир будет смотреть.
- Какие футболисты сыграют ключевую роль в поединке?
- Есть лидеры – это Вербич, Сидорчук, де Пена - люди, опытные, они старше молодежи. От них многое будет зависеть, насколько они смогут повести команду за собой.
- Доводилось ли вам играть против «Ювентуса»?
- Сборная СССР приезжала в Италию, и мы и играли контрольные матчи с «Миланом», «Ювентусом», «Наполи», «Интером». Итальянский футбол очень сложный. Итальянцы грамотно обороняются, разнообразно атакуют, их интересует зрелище, не только результат.
Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.
Источник — ФК Динамо Киев
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Вылет от Тюна в квалификации лч.
При том составе и деньгах которые вливались ты умудрился проиграть.
Теперь специалист мы очень прислушивается к твоему мнению.
Вылет от Тюна в квалификации лч.
При том составе и деньгах которые вливались ты умудрился проиграть.
Теперь специалист мы очень прислушивается к твоему мнению.
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