Леонид БУРЯК: «Динамо — не та команда, что была»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк поделился своими ожиданиями от игры группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Давно в Киеве не было подобных событий. Это тест на зрелость для наших футболистов. Жаль, что не будет полного стадиона. Надеюсь, в Киеве будет хороший матч. Сборная Украины показала, что со всеми можно играть. У нас амбициозная команда – сочетание опыта и молодости. Киевская молодежь умеет думать. Они делают оценку своему мастерству и квалификации. Все будет зависеть от тактики и готовности, насколько футболисты будут мотивированы.

- За счет чего динамовцы могут обыграть «Ювентус»?

- «Динамо» – это не та команда, что была. Состав достаточно боевой, но очень мало времени для того, чтобы подготовиться. Трудно играть на третий-четвертый день. Сборники получили неплохую нагрузку. Одним нужно подтянуться, другим восстановиться. Перед тренером поставлена ​​задача сбалансировать состав, это очень сложно сделать. Посмотрим, насколько хватит мудрости при подготовке. Все понимают, что только в этих играх можно сделать саморекламу, чтобы тебя увидели. Матчи с «Ювентусом», «Барселоной» - знаковые, весь мир будет смотреть.

- Какие футболисты сыграют ключевую роль в поединке?

- Есть лидеры – это Вербич, Сидорчук, де Пена - люди, опытные, они старше молодежи. От них многое будет зависеть, насколько они смогут повести команду за собой.

- Доводилось ли вам играть против «Ювентуса»?

- Сборная СССР приезжала в Италию, и мы и играли контрольные матчи с «Миланом», «Ювентусом», «Наполи», «Интером». Итальянский футбол очень сложный. Итальянцы грамотно обороняются, разнообразно атакуют, их интересует зрелище, не только результат.

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.