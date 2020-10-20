Реал оценит способности Тете в матче против Шахтера

Мадридский клуб и ранее присматривался к бразильскому таланту

  • 20.10.2020 09:45
  • 1532 просмотра
  • 11 комментариев
Реал оценит способности Тете в матче против Шахтера
© ФК Шахтер. Тете

Скауты «Реала» в среду просмотрят 20-летнего вингера «Шахтера» Тете в матче против их команды, который состоится в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

За Тете «Реал» следил и ранее, считая бразильца похожим по степени таланта на Винисиуса Жуниора и Родриго.

Также мадридский клуб привлекает в таланте «горняков» то, что к своим годам у него уже есть опыт выступлений на высшем уровне, в том числе и в Лиге чемпионов.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день Тете является наиболее дорогим активом «Шахтера». По оценкам Transfermarkt его стоимость составляет 17 миллионов евро.

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Источник — DefensaCentral

(4 голоса)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 11:06
    -1
    Trasher311987, 20.10.2020 10:45
    Неужели админ забанил?
    угу((
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 20.10.2020 11:01
    -2
    Тете в последних матчах показывает классный футбол, в матчах со Львовом и Десной легко накручивал по 2-3-4 соперника (а промахи у всех бывают), если будет так играть процентов 70 всего игрового времени то за ним очередь из грандов будет стоять, по степени таланта пацан стоит трёх Цыганковых. Что касается Додо, то это уже практически готовая звезда , только слепой не заметит его мощной игры , которая с каждым матчем будет только усиливаться, распиаренный динамовцами Мыколынко рядом с ним близко не стоит, посмотрим через определенный отрезок времени, в каких клубах будут играть Тете и Додо, а в каких Цыганков и Мыколынко, думаю киевляне явно будут разочарованы.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 10:45
    0
    AdvocatusDei, 20.10.2020 10:25
    а то... кто ж еще
    Неужели админ забанил?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 10:36
    -1
    Liberty_, 20.10.2020 10:22
    Также мадридский клуб привлекает в таланте «горняков» то, что к своим годам у него уже есть опыт выступлений на высшем уровне, в том числе и в Лиге чемпионов.
    опыт то есть,а вот толку нет!
    ну, Шмонька, это на твой субьективный, малозначительный взгляд
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    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 10:25
    -1
    Trasher311987, 20.10.2020 10:20
    Ураааа все так это ты мой друг Двинятин
    а то... кто ж еще
    Ссылка
    Liberty_
    online
      Liberty_, 20.10.2020 10:22
    -2
    Также мадридский клуб привлекает в таланте «горняков» то, что к своим годам у него уже есть опыт выступлений на высшем уровне, в том числе и в Лиге чемпионов.
    опыт то есть,а вот толку нет!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 10:21
    0
    AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    Хейтер Хейтерович Хейтеров...
    Попался
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 10:20
    0
    AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    Хейтер Хейтерович Хейтеров...
    Ураааа все так это ты мой друг Двинятин
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    0
    Trasher311987, 20.10.2020 09:58
    Весь Манчестер ржал в прошлом году, как пингвин в пустые не попал.
    Теперь будет ржать Мадрид.
    Скажите а в следующем матче скауты Интера будут следить за Додо, потому что он им напоминает юного Хакими ?
    А потом Гладбах будет смотреть на Мораеса потому что сын Тюрама на него похож
    Хейтер Хейтерович Хейтеров...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    +1
    а Каштру его не выпустит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 09:58
    -2
    Весь Манчестер ржал в прошлом году, как пингвин в пустые не попал.
    Теперь будет ржать Мадрид.
    Скажите а в следующем матче скауты Интера будут следить за Додо, потому что он им напоминает юного Хакими ?
    А потом Гладбах будет смотреть на Мораеса потому что сын Тюрама на него похож
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    +1
    а Каштру его не выпустит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 10:45
    0
    AdvocatusDei, 20.10.2020 10:25
    а то... кто ж еще
    Неужели админ забанил?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 10:21
    0
    AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    Хейтер Хейтерович Хейтеров...
    Попался
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 10:20
    0
    AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    Хейтер Хейтерович Хейтеров...
    Ураааа все так это ты мой друг Двинятин
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 10:12
    0
    Trasher311987, 20.10.2020 09:58
    Весь Манчестер ржал в прошлом году, как пингвин в пустые не попал.
    Теперь будет ржать Мадрид.
    Скажите а в следующем матче скауты Интера будут следить за Додо, потому что он им напоминает юного Хакими ?
    А потом Гладбах будет смотреть на Мораеса потому что сын Тюрама на него похож
    Хейтер Хейтерович Хейтеров...
    Ссылка
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