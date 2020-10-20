Реал оценит способности Тете в матче против Шахтера

Скауты «Реала» в среду просмотрят 20-летнего вингера «Шахтера» Тете в матче против их команды, который состоится в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
За Тете «Реал» следил и ранее, считая бразильца похожим по степени таланта на Винисиуса Жуниора и Родриго.
Также мадридский клуб привлекает в таланте «горняков» то, что к своим годам у него уже есть опыт выступлений на высшем уровне, в том числе и в Лиге чемпионов.
Отметим, что по состоянию на сегодняшний день Тете является наиболее дорогим активом «Шахтера». По оценкам Transfermarkt его стоимость составляет 17 миллионов евро.
Источник — DefensaCentral
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опыт то есть,а вот толку нет!
опыт то есть,а вот толку нет!
Теперь будет ржать Мадрид.
Скажите а в следующем матче скауты Интера будут следить за Додо, потому что он им напоминает юного Хакими ?
А потом Гладбах будет смотреть на Мораеса потому что сын Тюрама на него похож
Теперь будет ржать Мадрид.
Скажите а в следующем матче скауты Интера будут следить за Додо, потому что он им напоминает юного Хакими ?
А потом Гладбах будет смотреть на Мораеса потому что сын Тюрама на него похож
Теперь будет ржать Мадрид.
Скажите а в следующем матче скауты Интера будут следить за Додо, потому что он им напоминает юного Хакими ?
А потом Гладбах будет смотреть на Мораеса потому что сын Тюрама на него похож
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