Алан ПАТРИК: «В матче с Реалом мы должны хорошо обороняться»

Хавбек «Шахтера» – о предстоящем старте в Лиге чемпионов

  • 20.10.2020 08:36
  • 478 просмотров
  • 4 комментария
Алан ПАТРИК: «В матче с Реалом мы должны хорошо обороняться»
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик в интервью Shakhtar TV рассказал о своем возвращении к тренировкам, а также поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Счастлив, что смог вернуться, снова тренируюсь. Но, думаю, самое главное, что я и мои партнеры по команде восстановились. Некоторые ребята еще, конечно, на стадии выздоровления, к сожалению еще не вернулись. Но всегда круто вернуться сюда, быть вместе с командой, и сейчас быть готовым к тому, что смогу помочь. И буду готов, когда Мистеру понадобится.

Да, конечно, всегда очень круто поучаствовать в Лиге чемпионов. Конечно же, очень сложный соперник нам предстоит. Но я думаю, что мы должны быть хорошо подготовленными, хорошо обороняться, быть сплочены в поле. Лига чемпионов это всегда сложно - против «Реала» или любой другой команды. Это всегда очень квалифицированные команды. Но у нас тоже есть сильные качества, и мы должны постараться показать нашу игру, провести хороший поединок и добиться нашей цели», - сказал Патрик.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.

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Денис Шаховец, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ZaE
      ZaE, 20.10.2020 09:35
    0
    Алан ПАТРИК: «В матче с Реалом мы должны хорошо обо...ться»
    Согласен, обос...тесь.
    Ссылка
    pike1
      pike1, 20.10.2020 09:33
    +1
    Сильная оборона и сильный кипер это прям ваша фишка
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 09:26
    +1
    Да , защита - это ваш козырь ..........
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 08:48
    +1
    Уже к перерыву будет букет карточек и пенальти в наши ворота...
    Ведь Шахтёр это не Кадис, которому реалисты дома влетели. Аж с 16 мин...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 20.10.2020 09:33
    +1
    Сильная оборона и сильный кипер это прям ваша фишка
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 09:26
    +1
    Да , защита - это ваш козырь ..........
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 08:48
    +1
    Уже к перерыву будет букет карточек и пенальти в наши ворота...
    Ведь Шахтёр это не Кадис, которому реалисты дома влетели. Аж с 16 мин...
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 20.10.2020 09:35
    0
    Алан ПАТРИК: «В матче с Реалом мы должны хорошо обо...ться»
    Согласен, обос...тесь.
    Ссылка
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