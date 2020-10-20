Алан ПАТРИК: «В матче с Реалом мы должны хорошо обороняться»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик в интервью Shakhtar TV рассказал о своем возвращении к тренировкам, а также поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Счастлив, что смог вернуться, снова тренируюсь. Но, думаю, самое главное, что я и мои партнеры по команде восстановились. Некоторые ребята еще, конечно, на стадии выздоровления, к сожалению еще не вернулись. Но всегда круто вернуться сюда, быть вместе с командой, и сейчас быть готовым к тому, что смогу помочь. И буду готов, когда Мистеру понадобится.

Да, конечно, всегда очень круто поучаствовать в Лиге чемпионов. Конечно же, очень сложный соперник нам предстоит. Но я думаю, что мы должны быть хорошо подготовленными, хорошо обороняться, быть сплочены в поле. Лига чемпионов это всегда сложно - против «Реала» или любой другой команды. Это всегда очень квалифицированные команды. Но у нас тоже есть сильные качества, и мы должны постараться показать нашу игру, провести хороший поединок и добиться нашей цели», - сказал Патрик.

Матч «Реал» – «Шахтер» состоится 21 октября в Мадриде. Начало в 19:55 по Киеву.