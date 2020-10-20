Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Постараемся навязать Челси наш стиль игры»

Наставник испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Мы приятно взволнованы, ждем матча на большой арене с очень серьезным соперником. Думаю, у них выдающаяся команда с тренером, который хорошо знает особенности клуба.

Мы всегда стараемся брать инициативу в свои руки. Всегда стараемся навязывать свою идею. Встречаются две команды, которые любят играть с мячом. Наша идея - навязать сопернику наш стиль», - сказал Лопетеги.

Матч «Челси» – «Севилья» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 22:00.