ЛЭМПАРД: «Мы уважаем Севилью, знаем, что должны сыграть на высоком уровне»

Наставник «Челси» поделился ожиданиями от игры в Лиге чемпионов

  • 20.10.2020 05:16
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ЛЭМПАРД: «Мы уважаем Севилью, знаем, что должны сыграть на высоком уровне»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выказался о грядущем матче против «Севильи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лопетеги — отличный тренер. «Севилья» пришла к важному достижению после победы в Лиге Европы. Это очень сложный соперник. Мы уважаем «Севилью» и знаем, что должны быть на высоком уровне, чтобы их обыграть.

Стараемся улучшаться, и это продолжается неделя за неделей. Должны продолжать укреплять взаимосвязь и ​​сохранять спокойствие», - сказал Лэмпард.

Матч «Челси» — «Севилья» состоится 20 октября и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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