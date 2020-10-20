ЛЭМПАРД: «Мы уважаем Севилью, знаем, что должны сыграть на высоком уровне»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выказался о грядущем матче против «Севильи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лопетеги — отличный тренер. «Севилья» пришла к важному достижению после победы в Лиге Европы. Это очень сложный соперник. Мы уважаем «Севилью» и знаем, что должны быть на высоком уровне, чтобы их обыграть.

Стараемся улучшаться, и это продолжается неделя за неделей. Должны продолжать укреплять взаимосвязь и ​​сохранять спокойствие», - сказал Лэмпард.

Матч «Челси» — «Севилья» состоится 20 октября и начнется в 22:00 по Киеву.